ABŞ İranın dəniz blokadasını bərpa etdikdən bəri 20 gəminin istiqamətini dəyişdirib
İran dəniz limanlarının blokadası bərpa edildikdən bəri ABŞ ordusu tərəfindən yönləndirilən gəmilərin sayı 20-yə çatıb.
Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandalığı "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"29 iyul tarixinə olan məlumata görə, Mərkəzi Komandanlıq (CENTCOM) 20 ticarət gəmisinin istiqamətini dəyişib, ikisini sıradan çıxarıb və daha ikisinə enib", - deyə bildirilib.
Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə əlaqədar konkret nəticələr əldə olunmadığına görə, 28 fevralda ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi hava hücumlara başlayıb və İran da həmin gündən İsraili və ABŞ-nin regiondakı obyektlərini raket və PUA ilə atəşə tutub. Pakistanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında 7 apreldə atəşkəs razılaşması əldə olunub.
18 iyunda İran və ABŞ arasında sülh memorandumu imzalanıb. Memorandumu İran prezidenti Məsud Pezeşkian və ABŞ prezidenti Donald Tramp imzalayıblar. 19 iyundan sözügedən memorandum qüvvəyə minib.
Xatırladaq ki, ABŞ-İran münasibətlərində növbəti gərginlik iyulun 8-də başlayıb. Həmin gün ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra ilk dəfə olaraq, Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücuma cavab olduğu iddiası ilə İran ərazisinə bir neçə silsilə zərbə endirib. Elə həmin gün ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəs rejiminin dayandırıldığını bəyan edib. Buna cavab olaraq Tehran Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Oman ərazisində yerləşən ABŞ obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb.
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