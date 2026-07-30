Avropa Liqası: Qarabağ CSKA ilə oyuna çıxır
Azərbaycanın UEFA Avropa Liqasındakı təmsilçisi "Qarabağ" bu gün II təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxacaq.
Bu barədə məlumat Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) saytında dərc olunub.
Ağdam klubu Bolqarıstanın CSKA (Sofiya) komandasının qonağı olacaq.
Sofiya şəhərində yerləşən Vasil Levski adına Milli Stadionda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlanacaq. Belçikadan olan hakimlər briqadasının idarə edəcəyi qarşılaşma "CBC Sport" vasitəsilə canlı yayımlanacaq.
Qeyd edək ki, Bakıda baş tutan ilk oyun 0:0 hesablı heç-heçə yekunlaşıb.
30 iyul
22:00. CSKA (Sofiya, Bolqarıstan) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
Baş hakim: Bram van Drişe
Baş hakimin köməkçiləri: Mişel Seldreyers, İv de Neve
Dördüncü hakim: Kevin van Damm
VAR: Bert Put
AVAR: Uesli de Kremer
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