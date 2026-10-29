https://news.day.az/azerinews/1870412.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib - FOTO Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib. Paylaşımda qeyd olunub: "Türkiyə xalqını Cümhuriyyət bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm!".
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib - FOTO
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində 29 Oktyabr - Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə paylaşım edib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Türkiyə xalqını Cümhuriyyət bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm!".
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