https://news.day.az/azerinews/1872467.html Svetofor işləmədiyi zaman bunu etmək lazımdır Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi vətəndaşlara müraciət edib. Day.Az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir: "Xatırladırıq ki, Bakı şəhərində yerləşən svetoforlar Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən idarə olunur.

Svetofor işləmədiyi zaman bunu etmək lazımdır

Azərbaycanca, 6 ноября 2026 11:52 (UTC +04:00) 198
Svetofor işləmədiyi zaman bunu etmək lazımdır

Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi vətəndaşlara müraciət edib.

Day.Az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Xatırladırıq ki, Bakı şəhərində yerləşən svetoforlar Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən idarə olunur. Paytaxt üzrə yol hərəkətinin vəziyyəti müşahidə kameraları vasitəsilə daim nəzarətdə saxlanılır. Svetoforların iş rejimində problem yarandıqda  qeydə alınır, yol polisinə məlumat verilir və nasazlığın aradan qaldırılması məqsədilə texniki əməkdaşlar əraziyə yönləndirilir.

Lakin kameraların olmadığı, paytaxtın nisbətən kənar yollarında yerləşən svetoforlarda nasazlıq yarandıqda, onu dərhal aşkar etmək mümkün olmur.

Yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsiz hərəkətinin və operativliyin təmin edilməsi məqsədilə vətəndaşlardan xahiş edirik ki, paytaxt ərazisində yerləşən svetoforlarda hər hansı problemlə rastlaşdıqda Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin 24 saat rejimində fəaliyyət göstərən +994 (012) 590 86 02 telefon nömrəsinə məlumat versinlər".

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Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 5 ноября 13:24 (UTC+04), Автоновости 579
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 1 286
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 355
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 302
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 579
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 235
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 317
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 665
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 811
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 572
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 644
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 284
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 647
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 806
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 329
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 8 125
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 612
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 5 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 6 045
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 5 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 427
В Кыргызстане могут отменить энергетики 5 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 199
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 5 ноября 12:23 (UTC+04), Общество 558
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