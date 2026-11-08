https://news.day.az/azerinews/1872949.html Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib - FOTO Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib. Bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunub: "Qarabağın azadlığının altıncı ildönümündə qardaş Azərbaycan xalqının və dövlətinin Zəfər Gününü səmimi-qəlbdən təbrik edirik.
Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib - FOTO
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
Bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Paylaşımda qeyd olunub:
"Qarabağın azadlığının altıncı ildönümündə qardaş Azərbaycan xalqının və dövlətinin Zəfər Gününü səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Vətən torpağı uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəmanları ehtiram və rəhmətlə yad edirik".
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