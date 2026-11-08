Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı
Ötən həftə (2-6 oktyabr) Azeri Light (CIF), Azeri Light (FOB Ceyhan), Urals və Dated Brent markalı neftin orta qiymətləri azalıb.
Trend-in neft bazarının iştirakçılarının məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, Azərbaycanın "Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağında hasil edilən Azeri Light markalı neftin (CIF) orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 14,58 dollar və ya 11,7 faiz azalaraq bir barel üçün 110,21 dollar təşkil edib.
Məlumata görə, həftə ərzində bu markalı xam neftin ən yüksək qiyməti bir barel üçün 116,50 dollar, ən aşağı qiyməti isə 106,81 dollar olub.
Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında Azeri Light markalı neftin orta qiyməti bir barel üçün 103,52 dollar təşkil edib. Bu, əvvəlki həftənin göstəricisi ilə müqayisədə 10,98 dollar və ya 9,6 faiz çoxdur. Həftə ərzində neftin ən yüksək qiyməti bir barel üçün 108,05 dollar, ən aşağı qiyməti isə 99,90 dollar olub.
Urals markalı neftin orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 15,39 dollar və ya 16,8 faiz artaraq bir barel üçün 76,32 dollar təşkil edib. Həftə ərzində bu markalı neftin ən yüksək qiyməti 82,78 dollar, ən aşağı qiyməti isə 72,945 dollar olub.
Dated Brent markalı neftin orta qiyməti isə əvvəlki həftə ilə müqayisədə 19,88 dollar və ya 16,5 faiz azalaraq bir barel üçün 120,34 dollar təşkil edib. Həftə ərzində bir barel neftin ən yüksək qiyməti 108,49 dollar, ən aşağı qiyməti isə 95,98 dollar olub.
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Neft/Tarix
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02.10.2026
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04.10.2026
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05.10.2026
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06.10.2026
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Orta qiymət
|
Azeri LT CIF
|
$116.50
|
$113.45
|
$106.81
|
$106.84
|
$107.46
|
$110.21
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$108.05
|
$105.65
|
$99.90
|
$101.60
|
$102.40
|
$103.52
|
Urals (EX NOVO)
|
$82.78
|
$79.58
|
$72.95
|
$72.945
|
$73.33
|
$76.32
|
Dated Brent
|
$108.49
|
$105.19
|
$96.16
|
$95.98
|
$96.48
|
$100.46
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