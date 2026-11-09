https://news.day.az/azerinews/1873240.html Mingəçevirdə 27 yaşlı kişi bıçaqlanıb Mingəçevir şəhərində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Elgün Rzayev bıçaq xəsarətləri alıb. O, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Mingəçevirdə 27 yaşlı kişi bıçaqlanıb
Mingəçevir şəhərində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində 1999-cu il təvəllüdlü Elgün Rzayev bıçaq xəsarətləri alıb. O, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Əməli törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində polis tərəfindən tədbirlər həyata keçirilir.
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