Müəllimlərin əməkhaqqısı ilə bağlı ŞAD XƏBƏR
"2027-ci ilin dövlət büdcəsində təhsil sahəsi üzrə nəzərdə tutulan vəsaitlər təhsilin yalnız davamlı maliyyələşdirilməsini deyil, eyni zamanda onun keyfiyyətinin yüksəldilməsini, əhatəliliyinin genişləndirilməsini və əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr yetişdirilməsini hədəfləyir".
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin 4 komitəsinin bu gün keçirilən birgə iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı çıxışında vitse-spiker Ziyafət Əsgərov deyib.
"Bu baxımdan daha çox uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi və peşə təhsilin inkişafı prioritet istiqamətlər sırasındadır. Xüsusilə sertifikatlaşdırmada uğur qazan müəllimlərin əməkhaqqlarına əlavələr üçün 286,4 milyon manat vəsaitin nəzərdə tutulması müəllim əməyinin stimullaşdırılması və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir", - deyə MM sədrinin müavini bildirib.
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