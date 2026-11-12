https://news.day.az/azerinews/1873774.html Rusiyada zəlzələ oldu Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialından məlumat verilib. Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 324 kilometr məsafədə yerləşib. "Seismik hadisənin maqnitudası 5,4 olub.
Rusiyada zəlzələ oldu
Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialından məlumat verilib.
Məlumata əsasən, zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 324 kilometr məsafədə yerləşib.
"Seismik hadisənin maqnitudası 5,4 olub. Episentr Petropavlovsk-Kamçatskidən 324 kilometr məsafədə yerləşib, ocaq isə 30 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb", - deyə qurumdan bildirilib.
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