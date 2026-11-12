https://news.day.az/azerinews/1873781.html Trampın nümayəndəsi yenidən Moskvada ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi Stiven Uitkoff və amerikalı iş adamı Cared Kuşner Əbu-Dabidə Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlardan sonra yenidən Moskvaya səfər ediblər. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Onların Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşəcəkləri gözlənilir.
Trampın nümayəndəsi yenidən Moskvada
ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi Stiven Uitkoff və amerikalı iş adamı Cared Kuşner Əbu-Dabidə Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlardan sonra yenidən Moskvaya səfər ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.
Onların Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşəcəkləri gözlənilir.
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