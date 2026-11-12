https://news.day.az/azerinews/1873935.html “Bir-iki saatlıq xəyanətə görə ailə dağıtmayın" - Pərvin Abıyeva - VİDEO Aktrisa Pərvin Abıyevanın ailə münasibətləri və xəyanətlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi bu mövzuda danışarkən ailəsində övladları olan qadınların həyat yoldaşının qısamüddətli xəyanətinə görə boşanmaq qərarı verməsini düzgün hesab etmədiyini bildirib.
“Bir-iki saatlıq xəyanətə görə ailə dağıtmayın" - Pərvin Abıyeva - VİDEO
Aktrisa Pərvin Abıyevanın ailə münasibətləri və xəyanətlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi bu mövzuda danışarkən ailəsində övladları olan qadınların həyat yoldaşının qısamüddətli xəyanətinə görə boşanmaq qərarı verməsini düzgün hesab etmədiyini bildirib.
Pərvin Abıyeva fikirlərini belə ifadə edib:
"Kişi bir-iki saatlıq xəyanət edibsə, məncə, ailəniz, uşağınız varsa, belə bir xəyanətə görə ailəni dağıtmağa dəyməz. Çünki bütün kişilər edir".
Aktrisanın bu açıqlaması birmənalı qarşılanmayıb. Onun fikirləri sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında fərqli reaksiyalar doğurub.
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