https://news.day.az/azerinews/1873973.html Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir Yaxın saatlarda Dublində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir.
Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir
Yaxın saatlarda Dublində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir.
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