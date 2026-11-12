https://news.day.az/azerinews/1873973.html Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir Yaxın saatlarda Dublində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir.

Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir

Azərbaycanca, 12 ноября 2026 18:26 (UTC +04:00) 195
Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir

Yaxın saatlarda Dublində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir.

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