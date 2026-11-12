https://news.day.az/azerinews/1873987.html Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO Dublində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilir. Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Azərbaycanca, 12 ноября 2026 20:08 (UTC +04:00) 326
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də İrlandiyanın Dublin şəhərində keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşüb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, liderlər 2025-ci il avqustun 8-də keçirilmiş Vaşinqton Sülh Sammitinin nəticələrinə və həmin tədbirdə imzalanmış Vaşinqton Birgə Bəyannaməsinə əsaslanaraq, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəlilədilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Görüşdə iki ölkə arasında sülhün daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş praktiki addımlara, o cümlədən nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin inkişafına, iqtisadi-ticari münasibətlərə, sərhədlərin delimitasiyasına və etimad quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair müzakirələr aparılıb.

Liderlər bu kontekstdə Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutunun (TRIPP) inkişafı istiqamətində əldə olunmuş irəliləyişləri, o cümlədən onun dəmir yolu və avtomobil yolu komponentlərinin planlaşdırılması və layihələndirilməsini, həmçinin TRIPP marşrutu boyunca tranzit əlaqələrinin perspektivlərini müzakirə ediblər.

Yüklərin Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana və Ermənistandan tranziti müsbət hal kimi qeyd olunub. Ötən ilin noyabr ayından etibarən Azərbaycan ərazisindən Ermənistana ümumilikdə 105 min ton yük daşınıb.

Tərəflər, həmçinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında iqtisadi və ticari əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi imkanları, o cümlədən gələcəkdə elektrik şəbəkələrinin birləşdirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Liderlər ətraf mühit və transsərhəd su əməkdaşlığının əhəmiyyətini vurğulayıb, transsərhəd çayların idarə olunması üzrə işçi qrupların yaradılmasını alqışlayıblar.

Liderlər sülh prosesində müsbət dinamikanın qorunub saxlanılmasının, regionda sülhün, sabitliyin və rifahın möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini bir daha təsdiqləyiblər.

Xəbər yenilənəcək

  • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub
  • Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dublində Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub
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Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО 11 ноября 18:19 (UTC+04), В мире 963
Рамиль Усубов обсудил вопросы безопасности на встрече представителей стран СНГ 11 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 028
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО 11 ноября 18:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 381
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО 11 ноября 18:05 (UTC+04), Спорт 814
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 11 ноября 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 799
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В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 11 ноября 17:40 (UTC+04), В мире 977
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 11 ноября 17:32 (UTC+04), Общество 1 197
Yağışlı havada bunu edən sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 11 ноября 17:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 001
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Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 11 ноября 17:10 (UTC+04), Культура 1 050
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 11 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 033
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