https://news.day.az/azerinews/1874298.html Naxçıvanda deputat ağır qəzaya düşdü: Ölən var Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, ölən var. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Naxçıvan-Ordubad magistral yolunda, Aşağı Əylis kəndi yaxınlığında baş verib. Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobilin aşması nəticəsində qazi 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynalı Hüseynəliyev həyatını itirib.

Naxçıvanda deputat ağır qəzaya düşdü: Ölən var

Azərbaycanca, 14 ноября 2026 09:09 (UTC +04:00) 203
Naxçıvanda deputat ağır qəzaya düşdü:

Naxçıvanda deputat qəzaya düşüb, ölən var.

Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Naxçıvan-Ordubad magistral yolunda, Aşağı Əylis kəndi yaxınlığında baş verib. Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobilin aşması nəticəsində qazi 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynalı Hüseynəliyev həyatını itirib. Müxtəlif bədən xəsarətləri alan 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Əmrah İmamverdi oğlu və 1990-cı il təvəllüdlü Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Təbriz Zeynalov Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatıdır. Qəzaya düşənlərin hər üçü qazidir.

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В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Литвы - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 00:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 328
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с председателем ЕС - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 00:33 (UTC+04), Официальная хроника 9 480
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах - ФОТО 13 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 275
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Румынии - ФОТО - ВИДЕО 13 ноября 00:20 (UTC+04), Официальная хроника 10 681
ИИ станет одним из направлений сотрудничества Баку и Лондона 12 ноября 23:58 (UTC+04), Наука и технологии 843
Лондон и Баку договорились изучить новые инвествозможности 12 ноября 23:53 (UTC+04), Экономика 1 795
Великобритания и Азербайджан изучат новые возможности для инвестиций 12 ноября 23:46 (UTC+04), Экономика 1 782
Азербайджан и Великобритания расширят сотрудничество в оборонной сфере 12 ноября 23:41 (UTC+04), Политика 1 794
Добыча нефти в США взлетела до максимума 12 ноября 23:23 (UTC+04), В мире 1 797
Азербайджан и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве 12 ноября 23:17 (UTC+04), Официальная хроника 10 538
Дублин-2026: Азербайджан как архитектор энергетической безопасности Европы - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 12 ноября 23:10 (UTC+04), Политика 5 272
Президент ЕС назвал один из главных приоритетов ЕС 12 ноября 22:53 (UTC+04), В мире 1 801
В Дублине обозначили ключевые задачи для будущего Европы 12 ноября 22:40 (UTC+04), В мире 1 809
Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров 12 ноября 22:24 (UTC+04), В мире 1 820
Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 481
В Дублине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции - ФОТО - ВИДЕО 12 ноября 22:00 (UTC+04), Официальная хроника 6 568
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с премьер-министром Армении - ВИДЕО 12 ноября 21:40 (UTC+04), Официальная хроника 10 092
В Турции потерпел крушение военный вертолет 12 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 873
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в открытии Музея «Ноль отходов» в рамках COP31 - ФОТО 12 ноября 21:26 (UTC+04), Официальная хроника 5 007
Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО 12 ноября 20:55 (UTC+04), Экономика 1 954
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Школа будущих пилотов в Габале: Репортаж из учебного центра AZAL - ФОТО 12 ноября 20:29 (UTC+04), Общество 1 021
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