https://news.day.az/azerinews/1875042.html Aparıcı Çinarə körpə qızı ilə nənəsinin yubileyində - VİDEO Aparıcı Çinarə Əliyevanın anası, nənəsi və körpə qızı ilə birlikdə çəkdirdiyi görüntülər maraqla qarşılanıb. Day.Az xəbər verir ki, teleaparıcı nənəsinin 80 illik yubileyini qeyd etmək üçün onun evinə qonaq gedib. Bu özəl gündən paylaşdığı kadrlarda ailə üzvlərinin bir araya gəldiyi səmimi anlar əks olunub.
Aparıcı Çinarə körpə qızı ilə nənəsinin yubileyində - VİDEO
Aparıcı Çinarə Əliyevanın anası, nənəsi və körpə qızı ilə birlikdə çəkdirdiyi görüntülər maraqla qarşılanıb.
Day.Az xəbər verir ki, teleaparıcı nənəsinin 80 illik yubileyini qeyd etmək üçün onun evinə qonaq gedib. Bu özəl gündən paylaşdığı kadrlarda ailə üzvlərinin bir araya gəldiyi səmimi anlar əks olunub.
Çinarə Əliyevanın üç nəslin bir arada olduğu görüntüləri izləyicilərin diqqətini çəkib.
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