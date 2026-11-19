https://news.day.az/azerinews/1875455.html Məleykə Abbaszadə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edildi Məleykə Mehdi qızı Abbaszadə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib.
Məleykə Abbaszadə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edildi
Məleykə Mehdi qızı Abbaszadə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevim imzaladığı digər Sərəncamla Məleykə Abbaszadə Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.
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