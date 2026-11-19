На аукционе Sotheby's картина Винсента Ван Гога "Цветущие каштаны" (Chataigniers en fleurs) была продана за рекордные $190,4 млн, пишет The Guardian со ссылкой на аукционный дом, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Продаже предшествовал спор между продавцом и наследниками прежнего еврейского владельца, расставшегося с полотном в 1936 г.

Написанная в 1890 г. в Овер-сюр-Уазе работа установила новый аукционный рекорд для голландского постимпрессиониста и стала самым дорогим произведением, проданным на торгах в текущем сезоне. Предыдущий рекорд для Ван Гога составлял $117,2 млн - столько в ноябре 2022 г. на Christie's в Нью-Йорке заплатили за "Сад с кипарисами" (1888). Покупателем "Цветущих каштанов", по данным The New York Times, стал арт-дилер Уильям Аквавелла, возглавляющий Acquavella Galleries.

Картину в 1909 г. в Париже приобрел влиятельный немецкий издатель Самуэль Фишер, а его семья продала ее в 1936 г. Наследники Фишера выступали против нынешней продажи, утверждая, что семья рассталась с полотном исключительно из-за финансовых потерь, понесенных при нацистском режиме. Их берлинский адвокат Гуннар Шнабель требовал от Sotheby's доказательств того, что сделка 1936 г. была совершена по рыночной стоимости и что семья продала бы картину независимо от политического контекста. 17 ноября аукционный дом сообщил, что "было достигнуто соглашение между семьей Блакье-Арриета и всеми законными потомками Хедвиг и Самуэля Фишер относительно продажи" полотна. Семья Блакье-Арриета владела картиной с 1975 г.

Изначально полотно оценивали примерно в $180 млн.