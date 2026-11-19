https://news.day.az/azerinews/1875523.html 15 yaşlı oğlan bıçaqlandı Bakıda 15 yaşlı oğlan bıçaqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dünən gecə saatlarında baş verib. Bakı şəhər sakini, 2011-ci il təvəllüdlü Miradil Tahirli kəsilmiş-deşilmiş yaralarla xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
15 yaşlı oğlan bıçaqlandı
Bakıda 15 yaşlı oğlan bıçaqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə dünən gecə saatlarında baş verib.
Bakı şəhər sakini, 2011-ci il təvəllüdlü Miradil Tahirli kəsilmiş-deşilmiş yaralarla xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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