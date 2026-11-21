Dörd bürc noyabrın sonuna qədər varlanacaq
Bank hesabları nisbətən durğun qaldığı bir neçə aylıq maliyyə durğunluğundan sonra vəziyyət dəyişir: Venera və Merkurinin birbaşa hərəkətə qayıtması və Marsın Yupiterlə birləşməsi 2026-cı ilin noyabr ayında pul axınını açacaq.
Lent.Az xəbər verir ki, astroloqlara görə, dörd bürc əlverişli anda istifadə etsələr, noyabrın sonuna qədər böyük gəlir əldə edə bilərlər.
Şir. Noyabrın 16-da Mars və Yupiter Şir bürcündə birləşərək maliyyə artımı üçün perspektivlər dövrünü qeyd ediblər. Astroloqlara görə, Şirlərə sevimli brendləri ilə tərəfdaşlıq, çoxdan gözlənilən vəzifə yüksəlişi və ya daha yüksək maaşlı yeni iş təklif oluna bilər.
Şirlərin öz qabiliyyətlərinə inanması və mövcud vəzifələri ilə məhdudlaşmaması vacibdir. Həmçinin, maaş artımı istəməkdə və ədalətli kompensasiya tələb etməkdə daha inamlı olmalıdırlar. Özünə inamı nə qədər yüksək olarsa, qazanc potensialları da bir o qədər yüksək olar.
Tərəzi. Noyabrın 13-də Venera birbaşa Tərəziyə qayıdıb və bu, astroloqun proqnozuna görə, son ayların maliyyə çətinliklərini həll etməyə kömək edəcək. Tərəzilər nəhayət maliyyə stresini geridə qoyub irəliləyə biləcəklər.
Tərəzilər maaşlarını yenidən nəzərdən keçirməlidirlər: bəlkə də onlar çox uzun müddətdir çox işləyir və çox az qazanırlar. Noyabr ayı əmək haqqının artırılmasını istəmək üçün yaxşı vaxt olacaq, çünki işəgötürənlər və müştərilər daha çox ödəməyə hazır ola bilərlər.
Əqrəb. Noyabrın 9-da Əqrəbdə Yeni Ay Buğa bürcü üçün maraqlı maliyyə perspektivləri açıb. Bu, uzun müddətdir təxirə saldıqları bir layihəni əhatə edə bilər. İndi ona qayıtmağın və ciddi şəkildə davam etməyin vaxtıdır.
Bu, əlavə gəlir və ya tamamilə yeni bir karyera istiqaməti ola bilər. Astroloq öz ideyalarınıza şübhə etməməyi və sizi həqiqətən maraqlandıran şeylərə şans verməyi məsləhət görür. Bu cür fəaliyyətlər, ideya əvvəlcə qeyri-adi görünsə belə, əhəmiyyətli qazanc gətirə bilər.
Noyabr ayında Buğa bürcünün maliyyə perspektivləri digər insanlar və faydalı əlaqələrlə sıx bağlı olacaq. Birgə layihələr, tərəfdaşlıqlar və ya əməkdaşlıqlar maddi qazanc gətirməyə başlaya bilər.
Venera noyabrın 13-də birbaşa qayıtdığıdan maliyyə durğunluğu tədricən azalacaq. Astroloqlar özünüzü təcrid etməməyi, əlaqələri qorumağı, dostlarla görüşməyi və tanışlıq dairənizi genişləndirməyi məsləhət görürlər. Eyni zamanda, vəsaitlərinizi ağıllı şəkildə idarə etmək və onları düşünmədən xərcləməkdən çəkinmək vacibdir.
Beləliklə, noyabr ayının sonuna qədər dörd Bürc bürcü yeni təkliflər, maaş artımları, şəxsi layihələr və gəlirli tərəfdaşlıqlar sayəsində əhəmiyyətli gəlir əldə edə biləcək. Şirlər peşəkar dəyərlərinə inanmalı, Tərəzilər layiqli kompensasiya tələb etməli, Əqrəblər təxirə salınmış ideyalarını həyata keçirməli və Buğalar əlaqələrini fəal şəkildə inkişaf etdirməlidirlər. Fürsətləri ələ keçirib hərəkətə keçsəniz, pul gələcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре