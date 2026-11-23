https://news.day.az/azerinews/1876355.html Bakıda yeni ticarət mərkəzi tikilir - FOTO Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 239 ünvanında (əvvəllər "Diqlas" ticarət mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə) yeni ticarət mərkəzi tikilir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qeyd olunan ünvanda ümumi 5 mərtəbəli qeyri-yaşayış təyinatlı ticarət kompleksi tikilir. Tikinti işlərinə 15 may 2026-cı ildə başlanılıb.
Bakıda yeni ticarət mərkəzi tikilir - FOTO
Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Qara Qarayev prospekti, 239 ünvanında (əvvəllər "Diqlas" ticarət mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə) yeni ticarət mərkəzi tikilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qeyd olunan ünvanda ümumi 5 mərtəbəli qeyri-yaşayış təyinatlı ticarət kompleksi tikilir.
Tikinti işlərinə 15 may 2026-cı ildə başlanılıb. Obyektin 15 noyabr 2027-ci ildə tamamlanması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, "Diqlas" ticarət mərkəzində 26 mart 2019-cu ildə güclü yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində ticarət mərkəzinə və orada fəaliyyət göstərən sahibkarlara ciddi maddi ziyan dəyib. Ticarət mərkəzi sonradan sökülüb.
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