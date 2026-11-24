https://news.day.az/azerinews/1876680.html Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşacaq Sabah bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, noyabr ayı üzrə respublika ərazisində bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.
Sabah bütün sosial ödənişlər yekunlaşacaq
Sabah bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, noyabr ayı üzrə respublika ərazisində bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq.
Xatırladaq ki, noyabrın 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası, noyabrın 13-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu, bu gün isə ölkəmizin bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin noyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.
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