https://news.day.az/azerinews/1876940.html Litvanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib - FOTO Azərbaycanda səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budrisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 25-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Litvanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib - FOTO
Azərbaycanda səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budrisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti noyabrın 25-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiram bildirilib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyulub.
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