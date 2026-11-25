https://news.day.az/azerinews/1876977.html 37 yaşlı qadın hamamda dəm qazından boğularaq öldü Bakıda 37 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb. Day.Az xəbər verir ki,1989-cu il təvəllüdlü Həmidə Aslanova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
37 yaşlı qadın hamamda dəm qazından boğularaq öldü
Bakıda 37 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki,1989-cu il təvəllüdlü Həmidə Aslanova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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