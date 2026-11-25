https://news.day.az/azerinews/1877036.html İki azyaşlı bacı vəfat etdi Bakıda iki azyaşlı bacı vəfat edib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsində baş verib. 2015-ci il təvəllüdlü Ülkər Asif qızı Hüseynova 7 noyabr, kiçik bacısı 2017-ci il təvəllüdlü Nuranə isə 23 noyabr tarixində dünyasını dəyişib.
İki azyaşlı bacı vəfat etdi
Bakıda iki azyaşlı bacı vəfat edib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsində baş verib.
2015-ci il təvəllüdlü Ülkər Asif qızı Hüseynova 7 noyabr, kiçik bacısı 2017-ci il təvəllüdlü Nuranə isə 23 noyabr tarixində dünyasını dəyişib.
Yaxınları qızların tibbi yardım aldıqlarını və həkim səhlənkarlığından həyatlarını itirdiklərini iddia ediblər.
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