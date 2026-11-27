Sədərək və Binə Ticarət Mərkəzi bağlanır? Yataqxana iddiası ilə bağlı açıqlama VERİLDİ - VİDEO
Son günlər Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərinin bağlanacağı, ərazilərində isə universitet və tələbə yataqxanalarından ibarət kompleksin tikiləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Lakin ticarət mərkəzlərinin rəhbərliyi bu iddiaları təkzib edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, Sədərək Ticarət Mərkəzinin mətbuat katibi Kəmaləddin Qədimi bildirib ki, bazarın bağlanması və ya köçürülməsi ilə bağlı hər hansı məsələ gündəmdə deyil.
Satıcıların sözlərinə görə, son illər onlayn alış-verişin geniş yayılması ənənəvi ticarətə ciddi təsir göstərib. Alıcıların azalması səbəbindən satışlar zəifləyib, bir çox sahibkar kirayə haqqını ödəyə bilmədiyi üçün bazarı tərk edib. Bəzi satıcılar əvvəlki illərlə müqayisədə satışların təxminən 25 faiz azaldığını bildirirlər.
Beləliklə, Sədərək Ticarət Mərkəzinin bağlanacağı ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Hazırda mərkəz fəaliyyətini davam etdirir. Bazarda müşahidə olunan boşluğun əsas səbəbi isə onlayn ticarətin genişlənməsi, alıcı axınının azalması və ənənəvi satışların zəifləməsidir.
Ətraflı "Space TV"-nin videomaterialında:
Nəsimi Ələsgərli
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