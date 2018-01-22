В Баку задержаны карманники, орудовавшие в автобусах - ФОТО

22 января 2018 15:33

В результате оперативных мероприятий, осуществленных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции, были задержаны двое лиц, занимавшихся карманными кражами на территории столицы в общественном транспорте и местах большого скопления людей, воруя тем самым у людей деньги, мобильный телефон, а также другие ценные вещи.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны ранее неоднократно судимые жители столицы - Сафар Алиев и его родственник Сакит Алиев. В ходе расследования было установлено, что оба задержанных в декабре прошлого года и январе 2018 года занимались карманными кражами в часы большого скопления людей в пассажирских автобусах, следовавших по маршрутам №40 и 81, передает Day.Az.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Сотрудники полиции не исключают участие задержанных в другие аналогичных преступлениях. Граждане, пострадавшие от действий данных лиц, могут обратиться в Центр звонков "102" министерства внутренних дел или Хатаинское РУП.

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