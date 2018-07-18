В Киеве открыли сквер и памятник Муслиму Магомаеву
В Киеве торжественно открыли сквер и памятник азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, министр культуры Украины Евгений Нищук, заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, артисты из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины, а также киевляне, передает Day.Az.
"В рамках празднования 75-летия со дня рождения всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста Муслима Магомаева по инициативе и при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Украине в Киеве открыт Сквер имени Муслима Магомаева по адресу: перекресток проспекта В. Черновола и улицы Сечевых Стрельцов, и памятник выдающемуся художнику", - отметил Спасибко.
Он напомнил, что Киев и Баку - города побратимы с 1997 года.
"Мы сотрудничаем в сферах развития инфраструктуры городов, промышленности, культуры, туризма", - сказал городской чиновник во время церемонии открытия памятника.
"Убежден в том, что сквер им. Муслима Магомаева станет бесценным подарком для киевлян и гостей города - миллионов поклонников таланта легендарного певца и композитора. Киевляне будут приезжать сюда и наслаждаться отдыхом", - отметил Спасибко.
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В Киеве открыли сквер и памятник Муслиму Магомаеву
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