Премьера от Эмина Агаларова и Любови Успенской: "Отпусти" - АУДИО
Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил поклонникам новый музыкальный сюрприз - дуэт с популярной российской исполнительницей Любовью Успенской, сообщает Trend со ссылкой на сайт музыканта, передает Day.Az.
Совместная композиция под названием "Отпусти" записана специально к юбилейному концерту Любови Успенской, который состоится 2 марта в Крокус Сити Холле в Москве.
Авторы песни - Кирилл Арбатов и Яков Ройтман (музыка), Александра Любимова (слова).
"Люба, ты великолепная и неподражаемая, спасибо тебе за этот дуэт. Уверен, он найдёт своего слушателя! С этим треком меня познакомил легендарный Юрий Михайлович Антонов, а написал ее его давний друг", - отметил EMIN на своей странице в Instagram.
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