Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) и всемирно известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина (AlessandroSafina) представили песню легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева "Синяя вечность", исполненную на итальянском и русском языках. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу EMINа.

Проект посвящен 50-летию песни с момента ее создания Муслимом Магомаевым, который выступил автором музыки, автор слов - Геннадий Козловский.

Алессандро Сафина отметил, что впервые услышал эту песню по радио и сразу влюбился в нее, настолько она его поразила. Позднее, на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку он решил исполнить ее на родном итальянском языке, сделав перевод песни совместно со своим другом Дамиано Нинчери.

"Я очень хотел исполнить ее так достойно, как это бы сделал маэстро Магомаев, которого я очень люблю", - отметил Алессандро.



После этого грандиозного выступления EMIN предложил сделать совместную запись на двух языках, которая в итоге объединила в себе не только любовь к самой песне, но и к творчеству Муслима Магомаева в целом.



"Муслим Магомаев - самый удивительный артист из всех, которых я когда-либо знал и встречал. "Синяя вечность" - абсолютный хит, раскрывающий все великолепие его голоса. Она очень многое значит для меня, и я всегда пою ее на своих сольных концертах, тем самым, сохраняя нашу связь с Муслимом Магометовичем. У меня всегда было желание и ощущение, что песня заслуживает мирового признания, что она должны быть спета на разных языках. Поэтому, когда я услышал, как исполняет ее Алессандро Сафина на нашем фестивале, то понял, что будет здорово записать ее на двух языках. Мне кажется, получилось очень красиво, а, главное, от всего сердца", - отметил EMIN.