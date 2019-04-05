Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) стал гостем передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе беседы с ведущим шоу Иваном Ургантом EMIN, который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку, рассказал об этом масштабном проекте.

"Фестиваль - грандиозное событие, в нем принимают участие огромное количество артистов, порядка 200, а вместе с музыкантами получается около 1000", - сказал артист.

Говоря о программе фестиваля 2019 года, EMIN раскрыл некоторые подробности выступления артистов. "Будет баттл между Григорием Лепсом и Стасом Михайловым. На фестивале группа "Любэ" отметит свое 30-летие, состоится концерт Владимира Кузьмина и Светланы Лободы. И возможно Земфира, если не передумает... Возможно, мы сможем сделать ее творческий вечер...", - добавил он.

Также было отмечено, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", впервые, третьего мая пройдет в Дубае (ОАЭ).

Народный артист Азербайджана также назвал места в Баку, которые обязательно нужно посетить, приехав город. По словам музыканта, оказавшись в Баку нужно побывать в Старом городе (прим.авт. - древняя часть столицы Азербайджана - Ичери Шехер), подняться на Девичью башню и посетить курорт Sea Breeze, где и проходит фестиваль "ЖАРА".

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету, и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Открытие фестиваля состоится 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля - наиболее популярные молодые артисты.

Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.