Певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), народная артистка России Валерия, народная артистка Украины Ани Лорак и заслуженный артист России Валерий Меладзе выступили с концертом в солнечном Монако. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музыканта.

В известном концертном комплексе Sporting Monte-Carlo прошло яркое музыкальное событие, собравшее гостей из разных точек мира. Фееричный концерт дали сразу четыре популярных артиста - EMIN, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Валерия. Артисты впервые объединились вместе на одной сцене, чтобы представить свои лучшие композиции, а также дуэты.

Переполненный зал горячо встречал гостей, каждый из которых представил свою получасовую живую музыкальную программу, где также прозвучали дуэты "Я не могу сказать" в исполнении EMINа и Ани Лорак, "Не теряй меня" - Валерии и Валерия Меладзе и дуэт Валерии с очаровательной Софией - "Ты моя". До концерта состоялся meet & greet, где артисты пообщались и сфотографировались с гостями вечера.

Эмин Агаларов исполнил хиты "Boomerang", "Still", "Woman", "Синяя Вечность", "Я лучше всех живу", "Начистоту", "Сбежим в Баку", один из последних синглов "Good Love". Легендарную композицию Муслима Магомаева "Синяя Вечность" переполненный зал встретил стоя.

Международные гастроли артиста не заканчиваются, впереди сольный концерт Эмина Агаларова в Москве, в Shore House 14 июня, далее 10 июля музыкант даст сольный концерт в Витебске, 11 июля на фестивале "Славянский Базар", затем 21 июля в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле и, конечно, с 25 по 28 июля артист приглашает всех на фестиваль "ЖАРА" в своем родном городе Баку.