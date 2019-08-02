Певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) выступит на Russian Music Festival, который пройдет в Монако. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Концертные программы в рамках фестиваля пройдут 13, 14 и 15 августа. В рамках Russian Music Festival поклонников русской популярной музыки ждут три потрясающих концерта.

Russian Music Festival - это любимые артисты и яркое музыкальное шоу. Площадкой для выступлений станет легендарный Chapiteau De Monaco - цирк-шапито, который принимал лучшие мировые шоу.

В фестивале примут участие группа "Ленинград", LOBODA, MARUV, Елена Темникова, Эмин Агаларов (EMIN), Дима Билан и другие популярные артисты.

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) выступит в рамках фестиваля 15 августа.

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