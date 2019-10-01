https://news.day.az/culture/1161553.html В Центре Гейдара Алиева выступят Эмир Кустурица и его группа
В Центре Гейдара Алиева выступят Эмир Кустурица и его группа
29 ноября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт легендарного Эмира Кустурицы и его группы "The No Smoking Orchestra", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Зрителям будут представлены полные позитивных эмоций мелодии Балкан.
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