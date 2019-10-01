29 ноября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт легендарного Эмира Кустурицы и его группы "The No Smoking Orchestra", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Зрителям будут представлены полные позитивных эмоций мелодии Балкан.

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