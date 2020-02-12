Знаменитый советский российский актер и режиссер, основатель и художественный руководитель театра Et Cetera в беседе с корреспондентом Вестника Кавказа рассказал о своем отношении к Баку, передает Day.Az.

"Я люблю Баку. Я считаю, это мой родной город", - прежде всего сказал он.

Александр Калягин подчеркнул, что связано это в том числе и с тем, что он снялся в Баку в таких фильмах, как "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк" и "Другая жизнь" у великих классиков азербайджанского киноискусства Расима Оджагова и других.

"Я обожаю Баку, обожаю азербайджанцев и их страну, обожаю эту страну. Азербайджан - это сочная, вкусная страна", - поведал знаменитый актер и режиссер.

Александр Калягин добавил, что в последний раз был в Баку в середине 2010-х годов и хотел бы побывать там вновь.