Впервые фильм азербайджанского режиссера попал в программу Каннского фестиваля

Фильм режиссера Теймура Гаджиева "Axşama doğru" включен в "Неделю критики" 73-го Каннского кинофестиваля.

Как сообщили Day.Az создатели ленты, это первая азербайджанская картина, отобранная в эту престижнейшую программу за все 59 лет ее существования.

"Axşama doğru" - это история о молодой супружеской паре, отправившейся на семейное застолье за город. Однако, разногласия по бытовому вопросу вынуждают их сделать непредвиденную остановку, из-за которой героиня попадает в неловкую, но предсказуемую, ситуацию.

Сделанный в формате короткого метра, "Axşama doğru" представляет собой пример поиска нового киноязыка, нацеленного на извлечение "третьего смысла", который по определению французского философа Ролана Барта, не может быть описан словами, а есть качество, присущее исключительно кинематографу.

Лента создана компаниями FIL PRODUCTION и Mandarin Agency при поддержке Общественного Телевидения Азербайджана.

"Неделя критики" (La Semaine de la Critique) - старейшая параллельная программа Каннского кинофестиваля, основанная в 1962 году французским синдикатом кинокритиков.

Миссия этой программы - открытие новых имен мирового кинематографа и их поддержка на начальных этапах международной карьеры. Итогом поиска новых талантов является тщательно отобранная программа из 5 полнометражных и 10 короткометражных фильмов, которая ежегодно представляется публике параллельно официальному конкурсу Каннского кинофестиваля.

Среди режиссеров, чьи ранние фильмы отбирались в эту секцию, есть и такие гранды мирового кинематографа как Бернардо Бертолуччи, Отар Иоселиани, Кен Лоуч, Вонг Кар-вай, Жак Одиар, Гильермо дель Торо, Гаспар Ноэ, Леос Каракс, Кевин Смит, Франсуа Озон и Алехандро Гонсалес Иньярриту.