В Баку пройдет концерт оперной музыки

При поддержке Международного центра мугама в Баку 1 февраля состоится концертная программа под названием Komm, Hoffnung (Gəl, ümid/"Приди, надежда!"), сообщили Trend в центре, передает Day.Az.

Программа будет представлена в рамках проекта BakuOperArt. Начало концерта - в 19:00.

Творческий тандем заслуженной артистки, вокалистки Фариды Мамедовой (сопрано) и известной пианистки Юлии Керимовой привлекает внимание продуманностью артистического стиля и серьезностью просветительской миссии. Многие из произведений концертной программы будут исполнены в Баку впервые.

Провести музыкальный вечер из сочинений Людвига Ван Бетховена, Франца Шуберта и Роберта Шумана было задумано еще два года назад к 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Бетховена.

На мероприятии будет представлена фотогалерея Сельвин Дашдамировой (Германия), которая создаст особую атмосферу.

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