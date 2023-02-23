Алла Байрамова избрана в президиум Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов

Директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова избрана членом правления Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов (ICLCM), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Аллы Байрамовой, Международный совет музеев (International Council of Museums, ICOM) объединяет разные комитеты, среди которых и ICLCM.

"Очередные выборы президента и президиума ICLCM прошли в формате онлайн, по их итогам были избраны новый президент - им стал Адриано Риголи, который возглавляет Ассоциацию мемориальных музеев Италии, куда входят более ста исторических мемориальных музеев, а также шесть членов правления", - подчеркнула Байрамова.

Отметим, что наряду с Аллой Байрамовой, членами правления ICLCM избраны представители Германии, Хорватии, России и Латвии.

Алла Байрамова избирается в правление данного международного комитета во второй раз. А с 2013 по 2019 годы она также была представлена в правлении другого комитета - CIMCIM (Международный комитет музеев и коллекций музыкальных инструментов и музыки).

"Мне эта сфера очень близка, мои научные изыскания связаны с ней. Так, тема моей докторской диссертации посвящена основным направлениям взаимосвязи музыки и литературы в азербайджанской культуре. Этой темой я занимаюсь более десяти лет. Поэтому вступила в комитет, и с тех пор активно выступаю на конференциях и других мероприятиях", - сказала Алла Байрамова.