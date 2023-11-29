Азербайджанские ученые заняли призовые места на Первом международном конкурсе музыковедов

В конференц-зале Государственной консерватории Узбекистана прошел второй тур Первого международного конкурса молодых ученых-музыковедов "Музыка стран Евразии в мировом контексте". Учредители конкурса - Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Государственная консерватория Узбекистана и сетевое периодическое издание "Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность".

Как сообщает Day.Az, на конкурс поступило 40 статей, из которых 27 работ прошли во второй тур. По итогам конкурса 13 представителей из разных стран были отобраны для участия в заключительном этапе - конференции в Узбекистане.

Первое место среди студентов заняла магистр I курса историко-теоретического факультета Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли (БМА) Фидан Алиярзаде, представившая доклад на тему ""Ашыг саягы" в камерно-инструментальной музыке азербайджанских композиторов" (научный руководитель - доктор философии по искусствоведению, доцент Инна Пазычева). Старший преподаватель БМА, доктор философии по искусствоведению Наргиз Кенгерли, выступив в возрастной группе преподавателей с докладом "Артикуляция как магия волшебства в музыкально-исполнительском искусстве", заняла третье место.

В задачи проводимого конкурса входили поддержка молодых исследователей, содействие их профессиональному росту и установление международных контактов в сфере научно-исследовательской деятельности в условиях современного мира. В конкурсе приняли участие студенты, аспиранты, молодые преподаватели из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана, Китайской Народной Республики, Беларуси.

Первый тур проводился дистанционно на основании присланных статей, второй тур прошел в формате конференции. В состав жюри под председательством доктора искусствоведения, проректора по научной и воспитательной работе МГК имени П.И.Чайковского Константина Зенкина входили доктора искусствоведения Фируз Ульмасов (Таджикистан), Вадим Дулат-Алеев (Россия, Казань), Елена Панкина (Россия), Андрей Лесовиченко (Россия), Шойиста Ганиханова (Узбекистан), Тухтасин Гафурбеков (Узбекистан), Камчибек Дюшалиев (Кыргыстан), Саида Елеманова (Казахстан), Гюльзар Махмудова (Азербайджан).

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