55 лет со дня выхода в прокат легендарного кино

30 марта 1970 года в прокат вышел фильм режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Картина, снятая в стиле советского вестерна, сразу полюбилась зрителям за неординарный сюжет и талантливую игру актеров. В 1998 году лента получила Государственную премию России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О чем фильм

Сценарий написали в соавторстве Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков. Действие фильма разворачивается после Гражданской войны в Средней Азии, где красноармеец Федор Сухов возвращается домой под Самару, но сталкивается с басмачами во главе с Абдуллой. Желая сбежать за границу, Абдулла планирует убить своих жен из гарема, чтобы те не стали ему помехой. Во избежание беды Сухов вместе с молодым солдатом Петрухой сопровождает женщин в безопасное место, куда по стечению обстоятельств направился и главный злодей. Сухов справляется со всеми преградами и убивает Абдуллу.

Название картины придумывали всем коллективом - в невыносимую жару наше светило кажется абсолютно белым. Горячее солнце или, как синоним, белое солнце очень точно отражает атмосферу фильма.

Счастливый случай

Сейчас всеми любимое кино тогда после окончания съемок пришлось не по вкусу руководству киностудии, часть материала пришлось удалить. Фильм так и остался бы лежать на полке, если бы не вмешался глава государства Леонид Брежнев. Имея традицию просматривать свежие ленты на даче, Леонид Ильич попросил что-то из новинок. "Белое солнце пустыни" настолько понравилось генсеку, что фильм в скором времени вышел на широкий экран. Премьера картины состоялась в Москве, в 1970 году ее посмотрели 50 млн зрителей (второе место в прокате).

Кто исполнил главные роли

На главные роли пробовались многие известные актеры, имеющие опыт в театре и кино, но режиссер утвердил следующие кандидатуры:

Анатолий Кузнецов (Сухов);

Спартак Мишулин (Саид);

Павел Луспекаев (Верещагин);

Кахи Кавсадзе (Абдулла);

Раиса Куркина (жена Верещагина).

Наряду с профессионалами режиссер решил снимать любителей без актерского образования, потому что их типаж наиболее точно подходил под характер героев.

Петруху, ближайшего друга Сухова, сыграл Николай Годовиков. За свою кинокарьеру он получил более 20 ролей, параллельно работая на ленинградском заводе обычным слесарем.

Катерину Матвеевну, жену главного героя, исполнила Галина Лучай, работавшая на тот момент редактором студии "Останкино".

Гюльчатай, младшую жену Абдуллы, сыграла студентка Вагановского училища Татьяна Федотова.

Песню "Ваше благородие", ставшую популярной, исполнил Павел Луспекаев - она весьма точно подошла к образу его героя, музыку написал Исаак Шварц на слова Булата Окуджавы. Сегодня кинолента входит в число культовых фильмов и отлично подходит тем, кто любит старое доброе кино.