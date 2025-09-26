В Минске показали редкие работы азербайджанского художника

24 сентября 2025 года в Национальном художественном музее Беларуси состоялось открытие выставки "Саттар Бахлулзаде: творец невиданных миров", на которой представлены произведения этого художника из собрания Азербайджанского национального музея искусств. Выставка работ выдающегося представителя азербайджанского изобразительного искусства, блестящего мастера современной пейзажной живописи, истинного "певца природы" Саттара Бахлулзаде проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Министерства культуры Республики Беларусь, Азербайджанского национального музея искусств и Национального художественного музея Беларуси, сообщает Day.Az.

Представленные на выставке работы отражают творческое наследие великого художника Саттара Бахлулзаде, являющееся яркой частью азербайджанского изобразительного искусства и источником вдохновения для будущих поколений, и сформируют у зрителей целостное представление о творчестве и неповторимом художественном стиле художника. На выставке представлено около 30 живописных и графических работ Саттара Бахлулзаде (1909-1974) из коллекции Азербайджанского национального музея искусств, отражающих дивные природные ландшафты его любимой родины.

Саттар Бахлулзаде вышел за идеологические рамки эпохи, избрав собственный, неповторимый путь в искусстве. Выпускник Азербайджанского государственного художественного училища имени А. Азимзаде и Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова, художник посвятил свою жизнь перенесению на холст каждого уголка родного края, отражению духа природы, ее невидимой сущности языком цвета. В своем творчестве он черпал вдохновение прежде всего в таких источниках, как поэзия великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, тебризское искусство миниатюры и азербайджанское ковровое искусство.

Саттар Бахлулзаде был ценителем поэзии. Печальный лиризм и божественная любовь, выраженные в поэзии Физули, служившей художнику неиссякаемым источником вдохновения, сочетались в его полотнах с бесконечной любовью к природе. Не случайно важное место в азербайджанском изобразительном искусстве занимают также живописные и графические работы Саттара Бахлулзаде, посвященные М.Физули и героям его поэмы "Лейли и Меджнун". Портрет длинноволосого Меджнуна, скитающегося по пустыне, искусно передает внутренний мир героя - его страсть, страдания, одиночество и возвышенную, божественную любовь.

Такие работы, представленные на выставке, как "В голубом небе", "Кавказская гармония", "Цветущая айва", "Романтические горы", относятся к жемчужинам его творчества, обладающим поэтическим и философским характером, символическим смыслом и воплощающим его неповторимый художественный талант. В пейзажных работах - "Бильгя", "Цветущий миндаль", "Тутовое дерево" - художник мастерски передает на холсте гармонию природных красок, их тонкие оттенки. Черты благодатной природы Азербайджана увековечены им в таких графических натюрмортах и пейзажах, как "Гёйгёль", "Горы Шахнабада", "Пейзаж", "Гранаты и ​​айва" и др.

Выставка "Саттар Бахлулзаде - творец невиданных миров" всесторонне представит зрителю творчество великого художника, занимающее уникальное место в азербайджанском изобразительном искусстве, его философию и неповторимый художественный стиль.

Выставка продлится до 24 ноября 2025 года.