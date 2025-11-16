Голос «Бегущего в лабиринте» умер в возрасте 27 лет
В Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался российский актер дубляжа Петр Вечерков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает профессиональное сообщество "Русский дубляж" в соцсети "ВКонтакте".
"Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел", - говорится в публикации.
Петр Вечерков занимался озвучкой фильмов и сериалов с восьми лет. На его счету десятки работ. Его голосом говорили Галли ("Бегущий в лабиринте"), Енох ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Макс Кентон ("Живая сталь"), Гарри ("Каратэ-пацан"), Йоханес Хади ("Пункт назначения: Комната 666") и другие персонажи известных картин. Кроме того, Вечерков известен своими театральными ролями.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре