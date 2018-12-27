Какими преимуществами обладает коридор “Север-Юг” - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Транспортный коридор "Север-Юг" по своему замыслу имеет неоспоримое конкурентное преимущество перед традиционным маршрутом из стран Балтии в Индию. Об этом сказал Trend в четверг российский эксперт-экономист Леонид Хазанов, передает Day.Az.

По его словам, этот коридор позволяет сократить время и расходы на доставку грузов на 35-40 процентов, а расстояние - в два раза.

Хазанов добавил, что благодаря проекту "Север-Юг", грузооборот между Россией и Азербайджаном может возрасти.

"Потенциальный грузооборот по этому коридору можно оценить в диапазоне 20-30 миллионов тонн в год, и главную роль в нем будут играть Россия, Азербайджан и Иран", - сказал он.

Однако, как считает эксперт, для практического претворения в жизнь идеи проекта необходимо не только развитие портов на Каспийском море, но и ускорение таможенного оформления грузов.

"Впрочем, реализуемые сегодня проекты позволяют с оптимизмом смотреть на будущее проекта "Север-Юг" - ведь он выгоден многим странам, и Россия с Азербайджаном смогут извлечь из него большую выгоду", - сказал Хазанов.

Причем, как отметил эксперт, "Север-Юг" может иметь сразу три разных пути: западный (фактически проходящий по исторической Прикаспийской торговой дороге), восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан) и Транскаспийский.

Отметим, что МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

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