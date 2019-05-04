Buta Airways открыл новый рейс Баку-Харьков - ЦЕНЫ - ФОТО
Лоукостер Buta Airways с 3 мая осуществляет рейсы по направлению Баку - Харьков.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, рейсы в Харьков будут осуществляться по вторникам и пятницам. Открытие новых направлений в Украину позволит еще больше увеличить поток туристов между двумя странами.
Отметим, что авиакомпания Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы между Баку и Киевом.
Несмотря на новизну маршрута, все билеты на рейс Баку - Харьков были проданы.
По прилете в Харьков пассажиры рейса были приятно удивлены. В аэропорту их встречали украинские дети в азербайджанских национальных костюмах с цветами и сладостями. После их поздравлений пилота и пассажиров с первым рейсом были сделаны коллективные фотографии.
Поздравления последовали также со стороны официальных представителей азербайджанских и украинских авиалиний в ходе следующего мероприятия в аэропорту.
Представитель "Азербайджанских авиалиний" в Украине Яшар Амиров подчеркнул, что рейс Баку - Харьков будет полезен нашим соотечественникам, проживающим не только в Харькове, но и в близлежащих населенных пунктах.
Директор Государственной администрации Харькова по экономике и международным отношениям Андрей Колос, в свою очередь, сказал: "Открытие рейса Баку - Харьков лоукостера Buta Airways - показатель уверенности в нашей стране, в безопасности здесь".
После того, как был разрезан торт с надписью "Buta", гости были приглашены на фуршет.
Отметим, что минимальный тариф в Одессу и Харьков, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону).
Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании (по тарифам
"Бюджет" и "Стандарт"), а также в офисах продаж (по тарифу "Супер").
В минимальном тарифе "Бюджет" лоукостера такие
дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание
на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете
предлагаются в качестве платных опций.
Тариф "Супер", авиабилеты по которому доступны в офисах продаж, включает провоз
багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до вылета и по всем тарифам является бесплатной.
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