Начиная с 25 июня, открываются регулярные и чартерные рейсы из Баку в один из крупнейших городов Индии - Дели. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на самолетах Boeing-757 с конфигурациями эконом- и бизнес-класса. С осени планируется увеличить число рейсов до двух раз в неделю.

Вылеты будут осуществляться через терминал 1 международного аэропорта Гейдар Алиев.

Дели называют "столицей семи империй". Здесь сочетаются уникальная архитектура Востока, сплетение различных культур, достопримечательности и неповторимая индийская кухня. В современном пригороде Дели - Нью-Дели сосредоточены современные и колониальные здания, торговые центры, парки, развлечения на любой вкус, театры, а также великолепные древние мечети и мавзолеи.

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