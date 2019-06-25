Азербайджан может воспользоваться опытом Черногории в сфере альтернативной энергетики, развитие этой области привлекательно для нашей страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев на бизнес-форуме Азербайджан-Черногория, проходящем в Баку.

Министр отметил, что в данной сфере между двумя странами в настоящее время отмечается заметная активность. "Наши страны обладают серьезным потенциалом для сотрудничества, но на сегодняшний день он не вполне реализован, нам необходимо расширить двустороннее партнерство во многих областях торговли, экономики, транспорта и прочее", - отметил Бабаев.

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