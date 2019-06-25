Азербайджан является основным прямым иностранным инвестором в Черногорию. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на бизнес-форуме Азербайджан-Черногория премьер-министр Черногории Душко Маркович.

По словам премьер-министра, банк, созданный в Черногории с азербайджанским капиталом, на сегодняшний день демонстрирует успешные показатели.

"В настоящее время Азербайджан вложил 260 миллионов евро в проект Портонови в Черногории. Помимо этого наши страны сотрудничают в сфере энергетики, в реализации масштабных газопроводных проектов ТАР и IAP", - сказал Маркович. Премьер-министр отметил, что Черногория приглашает азербайджанский бизнес инвестировать в сферы АПК, транспорта, в этих сферах просматривается серьезный интерес со стороны наших европейских партнеров. В свою очередь, Черногория готова предоставлять широкий диапазон преференций, стимулирующих инвестиции.

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