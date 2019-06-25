Черногория рассматривает Азербайджан в качестве важного партнера в сфере туризма. Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Торгово-экономической палаты страны Иван Савелич на бизнес-форуме Азербайджан-Черногория в Баку.

Он отметил, что у стран имеется большой потенциал сотрудничества, а такого рода форумы дают импульс развитию партнерских отношений и выдвижению на первый план сегментов, наиболее привлекательных с точки зрения экономической целесообразности.

"Черногория активно наращивает потенциал в сфере туристической индустрии, и имеет высокие показатели в этой области среди стран европейского континента. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере туризма и в увеличении турпотока из Черногории в Азербайджан, и обратно. В то же время, мы планируем воспользоваться теми механизмами, за счет которых Азербайджан серьезно продвинулся в международном рейтинге Doing business. Мы намерены перенять опыт Азербайджана по развитию приоритетных направлений экономики", - сказал Савелич.

Вице-президент Торгово-экономической палаты отметил важную значимость сотрудничества в сфере политики, добавив, что Черногория, будучи членом НАТО, поддерживает политику нашей страны, нацеленную на обеспечение стабильности и сохранения мира в регионе.

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