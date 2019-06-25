https://news.day.az/economy/1132331.html Азербайджан может взять на себя управление аэропортами Черногории
Азербайджан может взять на себя управление аэропортами Черногории
Черногория объявит международный тендер на привлечение инвестиций и управление двумя аэропортами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
По словам Бабаева, предложение принять участие в тендере, было также направлено и азербайджанским компаниям.
"Мы решили, что будем делиться информацией по всем инвестиционным проектам в обеих странах, что позволит азербайджанским и черногорским компаниям участвовать в этих проектах при наличии интереса", - сказал министр.
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