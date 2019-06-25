Азербайджан является важным и надежным партнером Европы в сфере энергетики, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на состоявшемся сегодня втором заседании совместной азербайджано-черногорской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам министра, Азербайджан совершил диверсификацию своего энергетического экспорта. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend с заседания межправкомиссии.

Бабаев отметил, что установленные 11 лет назад отношения выросли до уровня стратегического партнерства. А открытие в апреле этого года посольства Черногории в Баку способствовало их его дальнейшему углублению и расширению.

Также было отмечено, что в рамках сотрудничества между двумя странами было подписано 17 документов, готовятся к подписанию еще пять соглашений о сотрудничестве.

Торговый оборот между двумя странами за четыре месяца текущего года значительно увеличился, Азербайджан является третьим крупным инвестором в Черногорию. Министр отметил, что двусторонние отношения будут дальше развиваться, особенно в сферах торговли, туризма, культуры, промышленности, государственного регулирования, ИКТ, транспорта, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Министр экономики Черногории Драгица Секулич, в свою очередь, положительно отозвавшись о встрече, отметила, что отношения между странами значительно развились, выразив уверенность в наращивании совместного потенциала. Секулич сказала, что работы над совместными проектами в различных секторах экономики расширят сферу деятельности совместного комитета. Также на заседании были обсуждены вопросы по вложениям инвестиций в дальнейшие совместные проекты.

По итогам заседания Сахиль Бабаев и Драгица Секулич подписали межправительственный протокол.

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