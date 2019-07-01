Авиакомпания Buta Airways увеличила количество авиарейсов в Батуми на период с 17 июля по 18 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Дополнительный рейс предусмотрен раз в неделю ‒ по средам.

Таким образом, частота полетов в Батуми дойдет до трех раз в неделю.

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