https://news.day.az/economy/1133945.html Buta Airways увеличила количество авиарейсов в Грузию
Buta Airways увеличила количество авиарейсов в Грузию
Авиакомпания Buta Airways увеличила количество авиарейсов в Батуми на период с 17 июля по 18 сентября. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.
Дополнительный рейс предусмотрен раз в неделю ‒ по средам.
Таким образом, частота полетов в Батуми дойдет до трех раз в неделю.
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